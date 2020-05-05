Сын Плющенко ответил на обидные высказывания Аршавина

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на оскорбительные высказывания бывшего футболиста Андрея Аршавина.

Неприятное высказывание Андрея Аршавина в адрес Александра и ответ мальчика

Напомним, ранее Андрей Аршавин во время прямого эфира с Александром Кержаковым заявил, что звездная пара насильно заставляет своего сына сниматься в семейных видео. Как заявил Аршавин, у юного Плющенко "такое лицо, как будто он там из-под палки", а улыбаются в кадре только его родители.

"Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?" — обратился Александр к спортсмену на видео в Instagram.

Александр Плющенко обыграет "слабенького" Андрея Аршавина в футболе

Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, заявил, что с лёгкостью обыграет Аршавина в футболе — для этого ему нужно будет сделать всего один подкат. По словам мальчика, Аршавин — "слабенький" спортсмен.