Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на оскорбительные высказывания бывшего футболиста Андрея Аршавина.
Напомним, ранее Андрей Аршавин во время прямого эфира с Александром Кержаковым заявил, что звездная пара насильно заставляет своего сына сниматься в семейных видео. Как заявил Аршавин, у юного Плющенко "такое лицо, как будто он там из-под палки", а улыбаются в кадре только его родители.
"Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?" — обратился Александр к спортсмену на видео в Instagram.
Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, заявил, что с лёгкостью обыграет Аршавина в футболе — для этого ему нужно будет сделать всего один подкат. По словам мальчика, Аршавин — "слабенький" спортсмен.
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также как и высказывания взрослых мужчин -спортсменов относительно чужих детей .Замечу, которые интересуют его гораздо больше чем свои . Получаем , что мы все заслужили ! Саша увидел сюжет по федеральному каналу , где про него говорят . У нас же теперь везде говорят и даже диагнозы ставят ,и попросил записать видео -послание Андрею Сергеевичу Аршавину от его маленького поклонника Саши Плющенко и послать ! Посылаем @andrey.arshavin10 , так как Вас процитировало уже более 100 изданий ! Вы же не только спортсмен , но и кумир миллионов мальчишек в мире ! ➡️смотреть в формате IGTV
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