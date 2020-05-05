Продюсер Яна Рудковская вновь прокомментировала слух, распространившийся по ряду СМИ. Напомним, в Сети появилась информация, что сын Рудковской и двукратного чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко болен синдромом Аспергера, что не является правдой. Родители семилетнего Александра ранее опровергали эту информацию. Теперь продюсер решила сделать это снова, опубликовав новый пост в своём Instagram.

"Важный момент, о котором я хочу написать. Если бы Саша был ребенком с особенностями развития (неважно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! Долгое время я, Евгений и Дима Билан являемся послами и волонтерами фонда "Обнаженные Сердца" Натальи Водяновой. У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду. Грета Тунберг сегодня кумир миллионов, у многих известных людей есть дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного.

Но факт остается фактом, зачем так цинично было поднимать эту тему, почему никто из "Стар-хита" не позвонил мне или Евгению, что это за раздача диагнозов в СМИ. Саша в свои семь лет может уже сам о себе читать новости, и даже если бы у него были бы какие-то особенности, я бы хотела, чтобы он узнал об этом от своих родных. А теперь ему нужно объясняться с сотнями детей, с которыми он тренируется в Академии моего мужа!

Вы когда писали, думали про интересы этого маленького мальчика, Саши Плющенко, про интересы несовершеннолетнего ребенка? Полностью поддерживаю пост и позицию моего супруга. К тому же эта статья, несмотря на СМС-ные извинения владельцев издания продолжает вторые сутки висеть на их сайте! Позор и бесчестие", — написала Яна Рудковская на своей странице в Instagram.