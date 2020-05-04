Плющенко собирается подать в суд на авторов статьи о болезни его сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слухи о болезни его сына, растиражированные некоторыми СМИ. Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что семилетний Александр может страдать от синдрома Аспергера.

Евгений Плющенко намерен подать в суд на авторов слуха

Ранее Яна Рудковская опубликовала в своём Instagram пост, в котором опровергла эту информацию. А Евгений Плющенко намерен подать в суд на авторов этого слуха.

"Дети знаменитостей особенно беззащитны, они объекты постоянной охоты таких вот стервятников от журналистики. Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить "диагнозы" и пороть несусветную чушь и ересь? Нет, нельзя. И чтобы это стало ещё более очевидным и было пресечено, мы видим единственный путь — справедливый и принципиальный суд России, а также Страсбурга", — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Издание проигнорировало просьбу убрать информацию о болезни Александра

Фигурист подчеркнул, что издание, опубликовавшее этот фейк, не отреагировало на просьбу убрать информацию о болезни Александра. Теперь, судя по всему, знаменитая семья намерена добиваться своего уже через суд.