Подписчики Джигана беспокоятся за состояние его старшей дочери

Рэпер Джиган, прославившийся в последние несколько месяцев своими выходками в пьяном и наркотическими угаре, решил стать примерным семьянином. Он опубликовал в своём Instagram фотографию со старшей дочерью Ариелой. Тем не менее подписчики рэпера не обрадовались такому проявлению отеческой любви и выразили обеспокоенность состоянием девочки.

"Затравленный" вид дочери на фотографии Джигана

Пользователи Сети считают, что фотография Джигана с дочерью — это неудачная попытка вернуть себе статус примерного семьянина. Напомним, что ранее рэпер уже несколько раз проходил лечение от наркотической зависимости. Подписчики Джигана не поверили в искренность фотографии и отметили в комментариях "затравленный" вид дочери рэпера и модели Оксаны Самойловой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лея, такая Лея!) 😊♥️💙 Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)4 Май 2020 в 4:24 PDT

Резкие комментарии в адрес скандального рэпера

Подписчики рэпера не скупились на резкие комментарии в его адрес. Пользователи Сети считают, что Ариела отнюдь не рада видеть своего отца, который в течение короткого времени разрушил семью своими скандальными выходками.

"От наркомана и изменщика до лучшего папы за месяц. Прям магия какая-то!" — написал один из комментаторов. "Дочка вас боится! Вы только посмотрите на бедный затравленный взгляд ребенка", — согласился другой подписчик.

Надежда на воссоединение Джигана и Оксаны Самойловой

Однако не все отнеслись к фотографии Джигана настолько критично. Нашлись и те, кому снимок отца с дочерью понравился. Некоторые пользователи выразили надежду на скорое примирение звёздной пары. Тем не менее вряд ли нас ожидает хэппи-энд: стало известно, что пара подала на развод в Мосгорсуд ещё 20 апреля.