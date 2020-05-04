Рэпер Джиган, прославившийся в последние несколько месяцев своими выходками в пьяном и наркотическими угаре, решил стать примерным семьянином. Он опубликовал в своём Instagram фотографию со старшей дочерью Ариелой. Тем не менее подписчики рэпера не обрадовались такому проявлению отеческой любви и выразили обеспокоенность состоянием девочки.
Пользователи Сети считают, что фотография Джигана с дочерью — это неудачная попытка вернуть себе статус примерного семьянина. Напомним, что ранее рэпер уже несколько раз проходил лечение от наркотической зависимости. Подписчики Джигана не поверили в искренность фотографии и отметили в комментариях "затравленный" вид дочери рэпера и модели Оксаны Самойловой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики рэпера не скупились на резкие комментарии в его адрес. Пользователи Сети считают, что Ариела отнюдь не рада видеть своего отца, который в течение короткого времени разрушил семью своими скандальными выходками.
"От наркомана и изменщика до лучшего папы за месяц. Прям магия какая-то!" — написал один из комментаторов.
"Дочка вас боится! Вы только посмотрите на бедный затравленный взгляд ребенка", — согласился другой подписчик.
Однако не все отнеслись к фотографии Джигана настолько критично. Нашлись и те, кому снимок отца с дочерью понравился. Некоторые пользователи выразили надежду на скорое примирение звёздной пары. Тем не менее вряд ли нас ожидает хэппи-энд: стало известно, что пара подала на развод в Мосгорсуд ещё 20 апреля.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.