Илья Лагутенко рассказал о своём времяпрепровождении на самоизоляции

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко в беседе с НСН рассказал, чем он занимается во время режима самоизоляции. По словам музыканта, его жизнь за этот период довольно сильно изменилась.

"Дни карантина проходят довольно похоже друг на друга, чем, в общем, и отличаются от дней "Мумий Тролля" не на карантине. Раньше приходилось думать о том, как не опоздать на самолёт, вовремя поставить будильник, чтобы не опоздать на концерт, а теперь всё гораздо проще. Сейчас будильник зовёт тебя вставать, чтобы детям приготовить завтрак", — поделился Лагутенко.

Как коронавирус отразился на группе "Мумий Тролль"?

По словам Ильи Лагутенко, на данный момент группа готовит новый альбом. Музыканты планировали закончить работу над пластинкой уже к лету, но коронавирус внёс свои коррективы в их планы. Участники группы не могли даже предположить, что готовить новый альбом они будут не совместно в студии, а дистанционно. Помимо этого, пандемия помешала планам по празднованию юбилея группы "Мумий Тролль".