Боня поддержала Рудковскую и Плющенко после слухов о болезни их сына

Бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня поддержала семью телеведущей Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что семилетний Александр страдает синдромом Аспергера. Яна Рудковская опровергла эти слухи и заявила, что её сын полностью здоров.

"Яна! Добро пожаловать в клуб! Ведь я уже давно в этом гнусном котле варюсь, где зависть и ненависть проявляются даже на моего ребенка! Что только не говорили про мою дочь, меня и мою семью! А в глаза мне улыбались, что противнее всего! Я прекрасно понимаю, что это за чувство. Зато сейчас я знаю, кто есть кто. Это хорошо, когда обличается настоящее отношение. Просто Саша слишком хорош и слишком талантлив, больше нет никаких причин!" — написала Боня в комментариях.

Яна Рудковская намерена бороться до конца

Яна Рудковская ответила на комментарий Виктории Бони.

"Вика, спасибо, в этот раз моя семья приняла решение идти до конца! Ты знаешь меня, я слов на ветер не бросаю!" — ответила Рудковская.

Виктория Боня отлично понимает свою коллегу по цеху, и поэтому смогла и в этот раз найти подходящие слова поддержки.