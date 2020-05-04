Бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня поддержала семью телеведущей Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что семилетний Александр страдает синдромом Аспергера. Яна Рудковская опровергла эти слухи и заявила, что её сын полностью здоров.
"Яна! Добро пожаловать в клуб! Ведь я уже давно в этом гнусном котле варюсь, где зависть и ненависть проявляются даже на моего ребенка! Что только не говорили про мою дочь, меня и мою семью! А в глаза мне улыбались, что противнее всего! Я прекрасно понимаю, что это за чувство. Зато сейчас я знаю, кто есть кто. Это хорошо, когда обличается настоящее отношение. Просто Саша слишком хорош и слишком талантлив, больше нет никаких причин!" — написала Боня в комментариях.
Яна Рудковская ответила на комментарий Виктории Бони.
"Вика, спасибо, в этот раз моя семья приняла решение идти до конца! Ты знаешь меня, я слов на ветер не бросаю!" — ответила Рудковская.
Виктория Боня отлично понимает свою коллегу по цеху, и поэтому смогла и в этот раз найти подходящие слова поддержки.
"Конечно, знаю! Яна, просто помни, это лишь начало, Саша всегда будет стоять поперек горла у многих, как когда-то стоял Дима Билан, и Женя тоже столкнулся с этим. Ты — сильнейшая женщина, береги свои нервы! Люди не любят успешных, веселых и талантливых! Сил вам", — написала Боня в ответ.
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‼️‼️‼️Видит Бог я не хотела здесь писать об этом , Ущипните меня,разбудите меня ! 2020 год на дворе , мы все живём в толерантном обществе,говорите? Не думаю!Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия ,не раз улыбалась и восхищались Сашей . Меньше всего именно от Вас ,от Натальи Шкулевой и Вашей семьи , издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину. И получила. По полной, со ссылкой на анонимных экспертов, рассуждающих о «ненормальности» нашего с Женей сына Саши, нашего старательного , спортивного , доброго , дружелюбного и абсолютно здорового Гном-Гномыча. Дно вы, конечно, пробили, журнал « Стар -хит» сегодня . В какой-то степени я понимаю, что это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого, хайп и скандал – ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюете кого и что угодно. На том и стоите. Вы безусловно держите нос по ветру времени. Но святое есть у меня, это - моя семья .Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны. Понимаю, как мучительно на карантинном безрыбье высасывалась хайповая «новость» у «анонимного специалиста» о «болезни и ненормальности» Саши. Вы, конечно, скажете, что просто ссылались на анонимный канал, который, как известно, вы же сами и ведете. Получше бы придумали маскировку. Сколько классов церковно-приходской у вашего «эксперта», прячущего свое имя. Оно, видимо, настолько авторитетно и громко? Настолько ли, насколько имя маленького Саши Плющенко, который, хоть и мал, но уже всем знаком !Мы с Женей нашего прекрасного ребенка не прячем, у него с 6 месяцев есть страница в Инстаграм,где каждый может увидеть его развитие.Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень, очень стыдно. Но это – нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге , ‼️‼️ продолжение в комментах ⬇️
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