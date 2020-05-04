Волочкова танцевала в клипе на девятом месяце беременности

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими поклонниками клипом, в котором она снялась на девятом месяце беременностей своей дочерью Ариной. Артистка опубликовала ролик вечером 3 мая. Как признаётся танцовщица, она не бросала занятия даже на поздних сроках. Она продолжала тренироваться даже на девятом месяце беременности, чтобы не допустить потери формы.

"А этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности", — похвасталась балерина своим подписчикам.

Не просто клип, а память

Несмотря на широкое платье и профессионально подобранные ракурсы съёмки, в некоторых моментах видео можно разглядеть округлившийся живот Анастасии Волочковой. Звезда призналась, что для неё это не просто клип, а память, которая представляет для неё огромную ценность.