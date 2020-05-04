Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими поклонниками клипом, в котором она снялась на девятом месяце беременностей своей дочерью Ариной. Артистка опубликовала ролик вечером 3 мая. Как признаётся танцовщица, она не бросала занятия даже на поздних сроках. Она продолжала тренироваться даже на девятом месяце беременности, чтобы не допустить потери формы.
"А этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности", — похвасталась балерина своим подписчикам.
Несмотря на широкое платье и профессионально подобранные ракурсы съёмки, в некоторых моментах видео можно разглядеть округлившийся живот Анастасии Волочковой. Звезда призналась, что для неё это не просто клип, а память, которая представляет для неё огромную ценность.
"За все время ожидания рождения моей Ариши, я вообще не прекращала заниматься, поддерживая форму (опасаясь ее потерять). И вот такая память осталась запечатленной", - поделилась балерина.
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А этот клип я снимала на номер, поставленный для меня, когда была на девятом месяце беременности...🙏🌺 За все время ожидания рождения моей Ариши, я вообще не прекращала заниматься, поддерживая форму (опасаясь ее потерять)🙏 И вот такая память осталась запечатленной.😊 Смотрите в карусельке😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love
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