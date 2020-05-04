Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оксана Самойлова всё-таки разводится с рэпером Джиганом, который не так давно спровоцировал скандал в звёздной семье. Как пишет Starhit, модель подала соответствующее заявление в суд. Информация на сайте Московского городского суда подтверждает то, что мать четырёх детей всё-таки подала на развод. Её заявление зарегистрировали 20 апреля, а ответчиком в нём указан Денис Устименко — это настоящее имя Джигана.

На что сможет претендовать Самойлова?

Оксана Самойлова сможет претендовать на 50% имущества своего бывшего супруга. Кроме того, Оксана Самойлова сможет лишить Джигана родительских прав из-за его увлечения психотропными веществами и алкоголем. О своём намерении разводиться модель ещё в конце марта рассказывала подписчикам в Instagram.

"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать", — писала Самойлова.

Скандал в семье Джигана и Самойловой

Напомним, с чего начался скандал в знаменитой семье. Джиган, будучи в нетрезвом состоянии и приняв запрещённые вещества, провёл прямой эфир, в котором рэпер матерился при своих маленьких детях. Помимо этого, его жена Оксана узнала о многочисленных изменах, сопровождавшие их брак все 10 лет. Джиган поднял руку на свою супругу, из-за чего они и собираются разводиться.

"Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое", — считает Оксана Самойлова.

Одна с четырьмя детьми на руках

Модель обвиняет Джигана в том, что их брак потерпел крах. Безусловно, её можно понять — после стольких лет брака непросто начинать всё сначала, особенно с четырьмя маленькими детьми на руках.

"Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, — это его ответственность, только его. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц. Я не знаю, как буду с 4 детьми. Но мне придется быть сильной, и, скорее всего, сильнее чем когда-либо", — заключила Самойлова.

Темы развод джиган оксана самойлова
Новости Все >
Исследование: бактерии кишечника влияют на память
"Лучше расстаться": Манукян пошутил про ссору с Бузовой
В десяти регионах России борются с лесными пожарами
В Таиланде перестали умирать от коронавируса
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
Число коронавирусных больных в Германии превысило 163 тысячи человек
"Барселона" продлит контракт с Месси и отпустит Ракитича с Видалем
Помпео: COVID-19 произошел из лаборатории в Ухане
За прошедшую неделю в России ликвидировали более 700 лесных пожаров
Попова: остановить распространение коронавируса невозможно
Последние материалы
За прошедшую неделю в России ликвидировали более 700 лесных пожаров
Попова: остановить распространение коронавируса невозможно
Сенатора Даригу Назарбаеву освободили от должности в Казахстане
Богатые жирами продукты снижают умственную активность мозга
Яна Рудковская прокомментировала слухи о серьёзной болезни сына
Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы
Пять российских клубов вошли в топ-100 по стоимости составов
Более полутысячи москвичей вылечились от COVID-19 за сутки
Владимир Соловьев вспомнил, когда в последний раз дрался
Что нужно есть, чтобы сдать экзамен?
Популярное
Правительство
Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.

Решились, наконец: Минпросвет определился со сроками начала каникул
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
Василий Амирджанов Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь Василий Амирджанов Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
"Придется воровать": мигранты рассказали о проблемах карантина
Собчак назвала Навального лжецом
Геям в Лондоне отказано в праве быть донорами плазмы крови
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Чип и Гейтс. Бесогон спешит на помощь
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям
Собчак назвала Навального лжецом
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Николай Платошкин: ве﻿зде помогают людям при COVID-19, у нас — штрафуют
Митрополит Тихон: Бог допустил эпидемию из любви к людям
Помпео: у США есть доказательства китайского происхождения COVID-19
COVID-19 преодолел очередную планку - в мире более 3,5 млн зараженных
Откуда пошли слухи о связи 5g с коронавирусом и чипами
В Британии коронавирус сработал лучше любой антитабачной компании
Андрей Фурсов: "самоизол﻿яция" — насмешка над здравым смыслом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ