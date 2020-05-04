Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом

Оксана Самойлова всё-таки разводится с рэпером Джиганом, который не так давно спровоцировал скандал в звёздной семье. Как пишет Starhit, модель подала соответствующее заявление в суд. Информация на сайте Московского городского суда подтверждает то, что мать четырёх детей всё-таки подала на развод. Её заявление зарегистрировали 20 апреля, а ответчиком в нём указан Денис Устименко — это настоящее имя Джигана.

На что сможет претендовать Самойлова?

Оксана Самойлова сможет претендовать на 50% имущества своего бывшего супруга. Кроме того, Оксана Самойлова сможет лишить Джигана родительских прав из-за его увлечения психотропными веществами и алкоголем. О своём намерении разводиться модель ещё в конце марта рассказывала подписчикам в Instagram.

"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать", — писала Самойлова.

Скандал в семье Джигана и Самойловой

Напомним, с чего начался скандал в знаменитой семье. Джиган, будучи в нетрезвом состоянии и приняв запрещённые вещества, провёл прямой эфир, в котором рэпер матерился при своих маленьких детях. Помимо этого, его жена Оксана узнала о многочисленных изменах, сопровождавшие их брак все 10 лет. Джиган поднял руку на свою супругу, из-за чего они и собираются разводиться.

"Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое", — считает Оксана Самойлова.

Одна с четырьмя детьми на руках

Модель обвиняет Джигана в том, что их брак потерпел крах. Безусловно, её можно понять — после стольких лет брака непросто начинать всё сначала, особенно с четырьмя маленькими детьми на руках.