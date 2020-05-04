Яна Рудковская прокомментировала слухи о серьёзной болезни сына

Яна Рудковская — жена двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Телеведущая прокомментировала слухи о серьёзной болезни их сына Александра, которые ранее распространялись в социальных сетях и ряде СМИ.

"Какой врач это сказал? Блогер с семью классами образования? У меня здоровый ребенок, который занимается профессиональным спортом и в 6 лет наизусть читает "Бородино". Вы не видите, сколько у него видео с тренировок и игр? Кому-то не дает покоя, что он зарабатывает миллионы!" — цитирует Рудковскую "Московский комсомолец".

Синдром Аспергера — предполагаемая болезнь Александра Плющенко

Напомним, некоторые СМИ писали о тяжёлой болезни, которой страдает сын знаменитой пары. По мнению авторов таких слухов, Александр болен синдромом Аспергера — общим нарушением психического здоровья.

К счастью, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко полностью здоров, и синдрома Аспергера у него не наблюдается. По мнению матери Александра, подобные слухи распространяют завистники. Уже сейчас семилетний Плющенко может похвастаться внушительными заработками.