Соседов довел себя до упадка сил самолечением

Сергей Соседов долгое время лечился сам, не прибегая к помощи врачей, а теперь жалеет об этом.

Недавно он обратился к медикам, поскольку его состояние существенно ухудшилось. Изучив анализ крови музыкального критика они ужаснулись, поскольку самолечение Соседова стоило ему здоровья.

Сейчас в крови критика находится слишком мало лимфоцитов для нормального функционирования организма. Иммунитет истощен и Соседов постоянно испытывает упадок сил.