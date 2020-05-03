Народная артистка России, актриса Татьяна Васильева, у которой обнаружили вызванную коронавирусом двустороннюю пневмонию, рассказала о своем состоянии РИА "Новости". Отмечается, что сейчас актриса проходит лечение на дому.
"Да ничего самочувствие, болею. Жду результаты анализов, лечусь дома, потому пока не вижу смысла лежать в инфекционном отделении… Сейчас температура не такая высокая, как была, но противная", — поделилась Васильева.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.