Заболевшая COVID-19 Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Народная артистка России, актриса Татьяна Васильева, у которой обнаружили вызванную коронавирусом двустороннюю пневмонию, рассказала о своем состоянии РИА "Новости". Отмечается, что сейчас актриса проходит лечение на дому.