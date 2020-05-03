Стало известно, сколько Бабкина потратила на лечение пневмонии

Спустя месяц лечения в больницы Надежду Бабкину все-таки выписали. Теперь она восстанавливается после болезни дома. Инсайдеры раскрыли примерную сумму, которую певица потратила на услуги врачей.

По неподтвержденной информации, один день в реанимации обходился Бабкиной в 150 тысяч рублей, в обычный палате - 50 тысяч рублей. В 350 тысяч рублей были оценены препараты, которые прописывали артистке врачи. В общей сложности она могла потратить за весь период лечения около двух миллионов рублей.