Джиган заслужил прощение Самойловой и вернулся из рехаба домой

Модель Оксана Самойлова решила простить своему возлюбленному его выходки. Она простила Джигана и разрешила ему вернуться домой из рехаба.

Примечательно, что до последнего момента жена рэпера была непреклонна в своём решении, однако её сердце мог растопить клип, недавно выпущенный Джиганом. В нём он поздравил жену и дочь с днем рождения.

СМИ сообщают, что Самойлова успела заработать на скандале около пяти миллионов рублей.