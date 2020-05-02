Модель Оксана Самойлова решила простить своему возлюбленному его выходки. Она простила Джигана и разрешила ему вернуться домой из рехаба.
Примечательно, что до последнего момента жена рэпера была непреклонна в своём решении, однако её сердце мог растопить клип, недавно выпущенный Джиганом. В нём он поздравил жену и дочь с днем рождения.
СМИ сообщают, что Самойлова успела заработать на скандале около пяти миллионов рублей.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.