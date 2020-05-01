Телеведущая Виктория Боня в своём Instagram заступилась за Регину Тодоренко, которую продолжают оскорблять за её скандальное высказывание о жертвах домашнего насилия. Бывшая звезда "Дома-2" упрекнула всех тех, кто набросился на её коллегу, "как стадо гиен".
Виктория Боня уверена в том, что людям необходимо научиться прощать и сочувствовать. По её словам, оскорбление телеведущей — это не то, что следовало бы делать в такой ситуации. Бывшая звезда "Дома-2" предположила, что Тодоренко просто неправильно выразилась.
"Хуже всё-таки нести роль жертвы… Это не говорит о том, что надо женщину бить или это хорошо. Но мы иногда притягиваем в нашу жизнь такие события своей жертвенностью. Иногда женщины просто ведут себя так, что ты думаешь: боже мой, ну как мужчина это терпит?! Такое тоже бывает, мы провоцируем, мы можем это делать", — говорит в видеообращении Боня.
Многие подписчики поблагодарили Викторию Боню за её мудрость и объективность при оценке ситуации с Региной Тодоренко. Однако нашлись и те, кто посчитал слова телеведущей "чушью".
Напомним, Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после своих слов о жертвах домашнего насилия. По её мнению, многие женщины могли сами спровоцировать своих насильников. Несмотря на то, что Тодоренко неоднократно извинялась за свои слова, журнал Glamour лишил её звания "Женщины года", а многие бренды разорвали контракты с ней.
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чисто по человечески! @reginatodorenko 🙌🏽 Не первый раз замечаю, что люди набрасываются как стадо гиен на того, кто оступается и даже признаёт свою вину! А где же наша человечность? По отношению к себе мы хотим и ждём ее проявления в подобных ситуациях! Где же наше всепрощение? Мы же хотим, чтобы нас прощали! А оступаются все!! Это наши ошибки, на которых мы учимся и благодаря которым мы растём и становимся лучше!!! Ну как же так?!!! Разве это правильно??? Если ты излучаешь такое злорадство в мир, не жди, дорогая, что в подобный момент тебя поймут и поддержат!! Я тебе гарантирую, тебя тоже будут рвать на части! Может все таки пора признать в себе эту темную сторону души и осветить ее своим умением прощать?! Иначе придёт и твой час, а он точно придёт, поверьте на слово!
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.