Виктория Боня заступилась за Регину Тодоренко

Телеведущая Виктория Боня в своём Instagram заступилась за Регину Тодоренко, которую продолжают оскорблять за её скандальное высказывание о жертвах домашнего насилия. Бывшая звезда "Дома-2" упрекнула всех тех, кто набросился на её коллегу, "как стадо гиен".

Боня предположила, что Тодоренко неправильно выразилась

Виктория Боня уверена в том, что людям необходимо научиться прощать и сочувствовать. По её словам, оскорбление телеведущей — это не то, что следовало бы делать в такой ситуации. Бывшая звезда "Дома-2" предположила, что Тодоренко просто неправильно выразилась.

"Хуже всё-таки нести роль жертвы… Это не говорит о том, что надо женщину бить или это хорошо. Но мы иногда притягиваем в нашу жизнь такие события своей жертвенностью. Иногда женщины просто ведут себя так, что ты думаешь: боже мой, ну как мужчина это терпит?! Такое тоже бывает, мы провоцируем, мы можем это делать", — говорит в видеообращении Боня.

Многие подписчики поблагодарили Викторию Боню за её мудрость и объективность при оценке ситуации с Региной Тодоренко. Однако нашлись и те, кто посчитал слова телеведущей "чушью".

Скандал с Региной Тодоренко

Напомним, Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после своих слов о жертвах домашнего насилия. По её мнению, многие женщины могли сами спровоцировать своих насильников. Несмотря на то, что Тодоренко неоднократно извинялась за свои слова, журнал Glamour лишил её звания "Женщины года", а многие бренды разорвали контракты с ней.