Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обвинил украинские власти в смерти Нины Кирсо, солистки "Фристайл".
По его словам, ему не давали возможности посетить певицу или перевести ей деньги на лечение.
"Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому, как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь", — написал Разин в Instagram.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.