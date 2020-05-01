Разин обвинил украинские власти в смерти солистки "Фристайл"

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обвинил украинские власти в смерти Нины Кирсо, солистки "Фристайл".

По его словам, ему не давали возможности посетить певицу или перевести ей деньги на лечение.