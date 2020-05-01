Подписчики Ларисы Гузеевой очень внимательно рассматривают все фотографии, которые она публикует. Так случилось и на этот раз. Неизменная ведущая шоу "Давай поженимся" опубликовала в своём Instagram фотографию комнатного растения, считая его очень красивым.
"Потребность в красоте. Я за ней охочусь — за красотой! В масштабах страны — ничего себе, а в режиме изоляции — шедевр. Всем легкости бытия и радости", — подписала артистка свою фотографию.
Однако какое дело подписчикам Ларисы Гузеевой до красоты комнатного цветка, когда на заднем плане маячит грязное окно в квартире? Именно оно и стало поводом для неприятных комментариев. "Окно помой", "Окно… Такое грязное…", "Мне тоже надо окна мыть!" — комментировали подписчики фотографию Гузеевой. Однако артистка за словом в карман не полезет: звезда быстро поставила комментаторов на место, довольно резко ответив одному из них.
"Рот помой", — написала Лариса Гузеева одному из тех, кто обсуждал чистоту окна в её квартире и призывал её помыть окно.
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Потребность в красоте. Я за ней охочусь-за красотой! В масштабах Страны- ничего себе, а в режиме изоляции- шедевр.Всем лёгкости бытия и радости🤸♂️
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.