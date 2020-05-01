Надежда Бабкина вылечилась от коронавируса

Надежда Бабкина обрадовала своих поклонников долгожданным известием о том, что спустя месяц борьбы с коронавирусом она наконец-то победила болезнь. Артистка поделилась радостной новостью о том, что её выписали из больницы.

Долгое время Надежда Бабкина находилась в тяжёлом состоянии. Её пришлось вводить в искусственную кому и кормить через зонд. Врачи считают успехом тот факт, что даже в почтенном возрасте и при обильном повреждении лёгких артистку удалось отключить от аппарата ИВЛ и вылечить от инфекции.

Надежду Бабкину выписали раньше запланированного срока

Муж певицы Евгений Гор ранее в своих соцсетях сообщал о том, что Бабкину выпишут на следующей неделе. Однако исход оказался ещё более благоприятным — врачи решили, что здоровью артистки ничего не угрожает и отпустили её домой пораньше. Певица поблагодарила врачей и медицинских работников больницы в своём Instagram.

"Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания”, — написала артистка.

Надежда Бабкина рассказала, что наконец-то видит перед собой стены родного дома, а не больничной палаты. Певица проходила лечение в закрытом инфекционном боксе. Родственникам и друзьям артистки запретили посещать её в больнице, поэтому к ней заходили лишь врачи в специальных защитных костюмах.