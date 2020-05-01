Надежда Бабкина обрадовала своих поклонников долгожданным известием о том, что спустя месяц борьбы с коронавирусом она наконец-то победила болезнь. Артистка поделилась радостной новостью о том, что её выписали из больницы.
Долгое время Надежда Бабкина находилась в тяжёлом состоянии. Её пришлось вводить в искусственную кому и кормить через зонд. Врачи считают успехом тот факт, что даже в почтенном возрасте и при обильном повреждении лёгких артистку удалось отключить от аппарата ИВЛ и вылечить от инфекции.
Муж певицы Евгений Гор ранее в своих соцсетях сообщал о том, что Бабкину выпишут на следующей неделе. Однако исход оказался ещё более благоприятным — врачи решили, что здоровью артистки ничего не угрожает и отпустили её домой пораньше. Певица поблагодарила врачей и медицинских работников больницы в своём Instagram.
"Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания”, — написала артистка.
Надежда Бабкина рассказала, что наконец-то видит перед собой стены родного дома, а не больничной палаты. Певица проходила лечение в закрытом инфекционном боксе. Родственникам и друзьям артистки запретили посещать её в больнице, поэтому к ней заходили лишь врачи в специальных защитных костюмах.
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Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. ⠀ ⠀⠀Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра "Русская песня" за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. ⠀ ⠀⠀Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin и Руководителю Московского Департамента здравоохранения — Алексею Ивановичу Хрипуну. ⠀ ⠀⠀Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. ⠀ ⠀⠀Берегите себя и свое здоровье! ⠀ ⠀⠀Народная артистка России Надежда Бабкина.
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