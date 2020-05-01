Филипп Киркоров отметил день рождения в кругу семьи

30 апреля королю российской поп-музыки исполнилось 53 года.
Режим самоизоляции заставил Филиппа Киркорова праздновать в кругу семьи, что, впрочем, не сделало торжество ни скучным, ни бледным.
Кадрами с праздника артист щедро поделился с поклонниками в Instagram.
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Праздник в кругу семьи! Редкость за последние годы... зато как в детстве! И вкусный торт, и воздушные шарики, и смех, и музыка...🍰🎶 Спасибо каждому за поздравления, за тёплые слова, за внимание, за сюрпризы, за подарки...🙌🏽 Я посылаю со словами благодарности и лучшими пожеланиями воздушные шары в небо - КАЖДОМУ! Пусть эти яркие частички поселятся у вас в сердцах... И да, именно сегодня вас стало здесь, у меня в инстаграмме, 4 МИЛЛИОНА!🎈🎈🎈🎈 Я отправляю вам всем свою частичку радости! #4миллиона #деньрождение @lamareesvetlanaermolova @bakbulvar @planetasharov.ru
Как отметил Киркоров, приятным сюрпризом для него стало то, что в день рождения аудитория его подписчиков перевалила за отметку в 4 млн.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.