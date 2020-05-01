Филипп Киркоров отметил день рождения в кругу семьи

30 апреля королю российской поп-музыки исполнилось 53 года.

Режим самоизоляции заставил Филиппа Киркорова праздновать в кругу семьи, что, впрочем, не сделало торжество ни скучным, ни бледным.

Кадрами с праздника артист щедро поделился с поклонниками в Instagram.

Как отметил Киркоров, приятным сюрпризом для него стало то, что в день рождения аудитория его подписчиков перевалила за отметку в 4 млн.