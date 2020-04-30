Батрутдинов похвастался насыщенной личной жизнью в эфире Бузовой

Известный шоумен Тимур Батрутдинов похвастался подробностями своей личной жизни. И, следует отметить, подробности эти весьма неприличные. По его словам, у него регулярно случалась связь с девушками, имён которых он даже не знал.

Шоумен устал от вопросов о детях и свадьбе

Звезду вовсе не беспокоит его статус завидного холостяка — напротив, он не собирается завязывать долгосрочных отношений и наслаждается одиночеством. О своих любовных похождениях Тимур Батрутдинов рассказал в прямом эфире Ольги Бузовой.

"Я уже хочу, чтобы с вопросами о детях и о свадьбе меня оставили в покое. Ну да, часики тикают. Однако это не значит, что я должен хотеть идти в ЗАГС только из-за этого?" — поделился шоумен.

Тимур Батрутдинов не знал имён своих подружек

Однако знаменитый холостяк не забыл похвастаться славой среди женщин, рассказав о своей постельной жизни.