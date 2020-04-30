Известный шоумен Тимур Батрутдинов похвастался подробностями своей личной жизни. И, следует отметить, подробности эти весьма неприличные. По его словам, у него регулярно случалась связь с девушками, имён которых он даже не знал.
Звезду вовсе не беспокоит его статус завидного холостяка — напротив, он не собирается завязывать долгосрочных отношений и наслаждается одиночеством. О своих любовных похождениях Тимур Батрутдинов рассказал в прямом эфире Ольги Бузовой.
"Я уже хочу, чтобы с вопросами о детях и о свадьбе меня оставили в покое. Ну да, часики тикают. Однако это не значит, что я должен хотеть идти в ЗАГС только из-за этого?" — поделился шоумен.
Однако знаменитый холостяк не забыл похвастаться славой среди женщин, рассказав о своей постельной жизни.
"Был и секс втроем. Но это детский лепет. У кого его не было? Бывало такое, что занимался сексом с девушками, имен которых не знал. А что? Когда ты видишь красавицу, тебя не всегда интересует ее имя", — высказался артист.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.