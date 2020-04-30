Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли его жены Тодоренко

Певец Влад Топалов провёл прямой эфир в своём Instagram-аккаунте. Он высказался по поводу травли, которой сейчас подвергается его жена Регина Тодоренко из-за высказываний о домашнем насилии. Музыкант расплакался в прямом эфире, потому что негативная реакция общественности лишила телеведущую всех достижений последних лет.

"Мне очень много чего есть сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить мою семью. И я уверен, что большинство из вас, увидев меня в лицо, никогда не сказали бы это мне. Но я вас всех прощаю", — заявил певец.

Влад Топалов призывает быть добрее

В день, когда разгорелся скандал, умер его друг Дмитрий Добрый. По словам Влада Топалова, смерть режиссёра позволила ему понять важную вещь: в жизни есть очень много вещей, которые гораздо важнее мнения критиков.

"Было бы круто, если бы все, включая меня, научились быть добрее. Вы ненавидите меня, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас. Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не надо быть такими злыми", — резюмировал артист.

За что травят Регину Тодоренко?

Регина Тодоренко подверглась травле в социальных сетях после её высказывания в интервью. По словам телеведущей, если женщину бьёт супруг, то она сама может быть виноватой в этом. Она задала жертвам домашнего насилия вопрос о том, что они сделали для прекращения побоев. После этого журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года".