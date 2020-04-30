"Любовница" Прилучного прокомментировала слухи о романе с актёром

Предполагаемая любовница актёра Павла Прилучного резко высказалась о ходящих вокруг её персоны слухах. Напомним, что ранее в Сети были распространены сплетни о том, что ассистентка художника по костюмам Гелия Мигулина флиртовала с Прилучным и тем самым спровоцировала нелёгкий разрыв актёра с Агатой Муцениеце.

Какие отношения связывают Павла и Гелию?

Гелия Мигулина призналась, что после появления таких слухов она пребывала в шоке. Как пишет портал "7 дней", художницу и Прилучного никогда не связывали никакие любовные отношения. Помимо этого, их с актёром даже нельзя назвать друзьями.

Гелия Мигулина и Павел Прилучный познакомились около трёх лет назад во время съёмок кинофильма "Возмездие". Несмотря на то что ассистентка художника по костюмам отметила привлекательность актёра, они никогда не проявляли друг к другу никаких знаков внимания. И поэтому, заключила Мигулина, она не могла стать причиной развода Прилучного и Муцениеце.

Скандал в семье Прилучного и Муцениеце

Знаменитая семья оказалась в центре большого скандала после того, как Агата Муцениеце пожаловалась на рукоприкладство со стороны своего мужа Павла Прилучного. Сейчас пара подала на развод. Тем не менее многие поклонники звёздной четы считают всю эту историю очередной пиар-акцией, после которой возлюбленные благополучно помирятся.