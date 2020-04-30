Юлия Чичерина, участница онлайн-фестиваля "Doctor Jazz Party" предложила "ударить по коронавирусу джазом".

Музыкальный фестиваль проводится при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Его трансляция начнется в 16:00 на сайте стопкоронавирус. рф.

"Мы хотим ударить по коронавирусу джазом, потому что это космическая музыка, она объединяет и усиливает всех людей. Этим самым мы хотим поддержать всех медицинских работников, врачей, медбратьев и медсестер, и пожелать им сил, здоровья и добра", — сказала Чичерина.