Крутой вспомнил работу над песней Пугачёвой "Любовь, похожая на сон"

Возраст легендарной песни Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" перевалил за 25 лет. Игорь Крутой поделился воспоминаниями о том, как создавалась композиция, ставшая одним из главных хитов Примадонны.

Стихи к песне написала молодая поэтесса Валерия Горбачева

Продюсер вспомнил, что после выхода песни в 1994 году она моментально произвела фурор. "Любовь, похожая на сон" обрела колоссальную популярность среди слушателей и поклонников Аллы Пугачевой.

"Я написал 18 вариантов музыки к этой песне, прежде чем это устроило Примадонну, и стал думать, кто бы мог написать стихи. Именно в этот момент мне на глаза попались стихи молодой малоизвестной поэтессы Валерии Горбачевой", — поделился Крутой.

Филипп Киркоров одобрил текст будущего хита Аллы Пугачевой

Продюсер показал текст будущего хита Примадонны Филиппу Киркорову. По заверениям Крутого, король российской эстрады одобрил песню и сказал, что при прослушивании у него появились мурашки.