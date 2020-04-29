Возраст легендарной песни Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон" перевалил за 25 лет. Игорь Крутой поделился воспоминаниями о том, как создавалась композиция, ставшая одним из главных хитов Примадонны.
Продюсер вспомнил, что после выхода песни в 1994 году она моментально произвела фурор. "Любовь, похожая на сон" обрела колоссальную популярность среди слушателей и поклонников Аллы Пугачевой.
"Я написал 18 вариантов музыки к этой песне, прежде чем это устроило Примадонну, и стал думать, кто бы мог написать стихи. Именно в этот момент мне на глаза попались стихи молодой малоизвестной поэтессы Валерии Горбачевой", — поделился Крутой.
Продюсер показал текст будущего хита Примадонны Филиппу Киркорову. По заверениям Крутого, король российской эстрады одобрил песню и сказал, что при прослушивании у него появились мурашки.
"По приезде в Москву я помчался показывать ее Алле Борисовне, и счастливей меня в тот момент человека на Земле не было", — рассказал продюсер.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.