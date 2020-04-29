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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёзды продолжают публиковать свои ответы на скандальное высказывание Регины Тодоренко, вызвавшее общественный резонанс. 42-летняя Анфиса Чехова в своём Instagram решила поделиться историей о рукоприкладстве, которая произошла 18 лет назад. В молодости её жестоко избил экс-бойфренд.

"Однажды я сталкивалась с насилием со стороны любимого мужчины! 18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой. Моё лицо было один сплошной синяк, моё сердце было в клочья… ведь меня избил Мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему всё!" — поделилась Анфиса Чехова

Анфиса Чехова ещё не знала, что уход от пьяного мужчины может представлять серьёзную опасность для жизни

Анфиса Чехова призналась, что в один момент она решила уйти от экс-возлюбленного, устав от его пьянства и пустых обещаний. Как говорит знаменитая телеведущая, тогда она ещё не знала, что уход от пьяного мужчины может представлять серьёзную опасность для жизни.

"Так вот, в том самом травмпункте медсестра, снимающая побои, сказала мне фразу: "Сама виновата! Чего натворила, что он тебя так отделал?" Примерно такую же фразу сказала недавно милая девчушка Регина Тодоренко", — не скрывает своего гнева Анфиса Чехова.

Жертвы домашнего насилия не должны винить в этом себя

Знаменитая телеведущая сокрушается на тему того, что жертвы домашнего насилия зачастую винят в этом не своего партнёра, а самих себя. Это в корне неверно.

"Жертвы побоев, даже когда их бьют, умудряются чувствовать себя виноватыми! Потому что Жертва = Вина! И они нуждаются в Сострадании, а не в том, чтобы к обвинителям в их голове еще кто-то присоединился!" — заявила Чехова.

Темы анфиса чехова домашнее насилие
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