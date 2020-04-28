Алёна Водонаева часто плачет во время самоизоляции

Алёна Водонаева пожаловалась своим подписчикам в Instagram на то, что во время режима самоизоляции стала чаще плакать и грустить. Телеведущая рассказала о том, что с 13 марта ежедневно видит только сына Богдана, кота и "курьеров через видеокамеру квартиры".

Водонаева признаётся, что раньше считала себя социопатом. Однако сейчас ей как никогда ранее захотелось настоящего, живого общения с людьми. Алёна поделилась переживаниями со своими подписчиками и рассказала, что часто плачет из-за беспорядка в квартире. Например, телеведущая ударилась в слёзы в тот момент, когда кот разорвал свою игрушку и рассыпал кошачью мяту спустя полчаса после уборки.

Алёна Водонаева плачет "тихо в своём потайном углу"

Алёна Водонаева плачет не громко и публично, а "тихо в своём потайном углу", чтобы в таком состоянии её не смог увидеть сын Богдан.