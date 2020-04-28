Алёна Водонаева пожаловалась своим подписчикам в Instagram на то, что во время режима самоизоляции стала чаще плакать и грустить. Телеведущая рассказала о том, что с 13 марта ежедневно видит только сына Богдана, кота и "курьеров через видеокамеру квартиры".
Водонаева признаётся, что раньше считала себя социопатом. Однако сейчас ей как никогда ранее захотелось настоящего, живого общения с людьми. Алёна поделилась переживаниями со своими подписчиками и рассказала, что часто плачет из-за беспорядка в квартире. Например, телеведущая ударилась в слёзы в тот момент, когда кот разорвал свою игрушку и рассыпал кошачью мяту спустя полчаса после уборки.
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Скажу честно, когда Богдан не видит, я иногда плачу. Посижу тихо в своём потайном углу, слёзы полью, маме позвоню, с котом поговорю и вроде полегче становится. С 13 марта этого года я не видела никаких других людей, кроме сына и курьеров через видеокамеру квартиры. Не думала, что мне, социапату и интроверту будет не хватать простого человеческого общения. Грусть тоска налетает в основном после того — как я только вымою всю квартиру, а сын или кот через полчаса обязательно что-нибудь натворят так, что надо убирать заново. Сейчас например, у меня вся спальня в кошачьей мяте (сухой и мелкой) — Эскобар порвал свою игрушку — мышь с этим наполнением. Мой рецепт от грусти на карантине: пять минут поплакать, осознать, что кому-то в этом мире сейчас гораздо хреновее тебя, вытереть сопли, умыть лицо и идти дальше убирать кошачью мяту с паркета, готовить обед, прибрать квартиру, общаться с ребёнком и ждать, когда закончится весь этот ужас. Как справляетесь, девушки? Расскажите те, у кого есть дети 📝
Алёна Водонаева плачет не громко и публично, а "тихо в своём потайном углу", чтобы в таком состоянии её не смог увидеть сын Богдан.
"Мой рецепт от грусти на карантине: пять минут поплакать, осознать, что кому-то в этом мире сейчас гораздо хреновее тебя, вытереть сопли, умыть лицо и идти дальше убирать кошачью мяту с паркета, готовить обед, прибрать квартиру, общаться с ребенком и ждать, когда закончится весь этот ужас", — рассказала Алёна Водонаева.
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