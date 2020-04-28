Самбурская в слезах рассказала, как стала жертвой абъюзера

Анастасия Самбурская опубликовала видеообращение в своём подписчикам, в котором рассказала, как стала жертвой абъюзера. Актриса, обращаясь к поклонникам, расплакалась.

Актриса рассказала, что один из мужчин бил её по лицу и однажды чуть не сломал ей нос. Самбурская утверждает, что лучшим решением было уйти от абъюзера. Она рекомендовала сделать то же самое при первой возможности.