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Источник Правда.Ру

Самбурская в слезах рассказала, как стала жертвой абъюзера

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Самбурская опубликовала видеообращение в своём подписчикам, в котором рассказала, как стала жертвой абъюзера. Актриса, обращаясь к поклонникам, расплакалась.

Актриса рассказала, что один из мужчин бил её по лицу и однажды чуть не сломал ей нос. Самбурская утверждает, что лучшим решением было уйти от абъюзера. Она рекомендовала сделать то же самое при первой возможности.

"Максимум, что они могут сделать — это самоутвердиться таким способом", — пояснила актриса.

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