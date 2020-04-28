Анастасия Самбурская опубликовала видеообращение в своём подписчикам, в котором рассказала, как стала жертвой абъюзера. Актриса, обращаясь к поклонникам, расплакалась.
Актриса рассказала, что один из мужчин бил её по лицу и однажды чуть не сломал ей нос. Самбурская утверждает, что лучшим решением было уйти от абъюзера. Она рекомендовала сделать то же самое при первой возможности.
"Максимум, что они могут сделать — это самоутвердиться таким способом", — пояснила актриса.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.