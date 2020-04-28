Последнее заявление Регины Тодоренко о домашнем насилии спровоцировало не только масштабный скандал, но и принесло телеведущей финансовые проблемы. Многие рекламодатели сочли слова Тодоренко недопустимыми.
Примечательно, что контракты с телеведущей были разорваны даже, несмотря на извинения. Со звездой уже попрощались крупный косметический бренд, производитель пакетированных соков и компания "Pampers".
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.