Рекламодатели продолжают разрывать контракты с Тодоренко

Последнее заявление Регины Тодоренко о домашнем насилии спровоцировало не только масштабный скандал, но и принесло телеведущей финансовые проблемы. Многие рекламодатели сочли слова Тодоренко недопустимыми.

Примечательно, что контракты с телеведущей были разорваны даже, несмотря на извинения. Со звездой уже попрощались крупный косметический бренд, производитель пакетированных соков и компания "Pampers".