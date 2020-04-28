Жена Гарика Харламова пожаловалась на обжорство во время самоизоляции

Актриса Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, пожаловалась поклонникам на обжорство во время самоизоляции. По словам звезды, она не может заставить себя вернуться к правильному питанию и ежедневно съедает не менее 60 бутербродов.

Набор нескольких килограммов для роли вышел из-под контроля

Перед началом самоизоляции новость о нарушении привычного режима питания была скорее радостной для звезды. Ей предложили роль в новом проекте, для которой Кристине необходимо было набрать несколько килограммов веса. Актриса обрадовалась идеальному поводу забыть про диеты и питаться той же пищей, что и супруг.

Однако радость Асмус оказалась совсем недолгой — теперь она жалуется фанатам на возросшую любовь к ночным перекусам и вредной еде.

"Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю Ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов", — описала свое питание актриса.

Кристина Асмус просит совет у подписчиков

Теперь располневшая актриса даже днём не может придерживаться прежней диеты. Вместо правильных брокколи и мюсли Асмус съедает большую тарелку с картошкой и макаронами, запивая всё это "колой". Теперь звезда спрашивает у подписчиков совета касаемо того, как ей вернуться хотя бы к семиразовому питанию.

Однако вряд ли подписчики смогут помочь Кристине. Многие из них рассказали в комментариях о том, что сами питаются точно так же.