Актриса Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, пожаловалась поклонникам на обжорство во время самоизоляции. По словам звезды, она не может заставить себя вернуться к правильному питанию и ежедневно съедает не менее 60 бутербродов.
Перед началом самоизоляции новость о нарушении привычного режима питания была скорее радостной для звезды. Ей предложили роль в новом проекте, для которой Кристине необходимо было набрать несколько килограммов веса. Актриса обрадовалась идеальному поводу забыть про диеты и питаться той же пищей, что и супруг.
Однако радость Асмус оказалась совсем недолгой — теперь она жалуется фанатам на возросшую любовь к ночным перекусам и вредной еде.
"Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю Ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов", — описала свое питание актриса.
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Памагити!!!!!!! 😭 Раньше у меня остро стояла проблема ночного обжорства 🙅🏼♀️ Сейчас я наедаюсь утром, днём, вечером и ночью. И это только в перерывах между обычной трапезой 😁🙈 А в час ночи (когда я понимаю, что это последний приём пищи на сегодня) я беру двойную порцию 🍔 Но, поскольку ложусь я сейчас в 5 утра, то в 3 часа ночи я снова голодная 😫 Иду на кухню за кусочком колбасы, а в итоге открываю Ящик Пандоры и съедаю 60 бутербродов 🥪🤦🏼♀️ И в течение дня я не хочу есть какие-то там брокколи и мюсли. Я хочу макароны, картоху, хлеб и колу 🍝🥤 Мне после самоизоляции потом критическая изоляция от холодильника нужна будет. Как остановить затянувшийся читмил? 🍕🥟🍩 Или как ограничиться хотя бы 7-разовым питанием? 😂
Теперь располневшая актриса даже днём не может придерживаться прежней диеты. Вместо правильных брокколи и мюсли Асмус съедает большую тарелку с картошкой и макаронами, запивая всё это "колой". Теперь звезда спрашивает у подписчиков совета касаемо того, как ей вернуться хотя бы к семиразовому питанию.
Однако вряд ли подписчики смогут помочь Кристине. Многие из них рассказали в комментариях о том, что сами питаются точно так же.
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