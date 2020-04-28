Трансгендерная женщина из "Дома-2" устроила скандал в полиции

Алёна Кузнецова, ставшая известной благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2", устроила скандал в одном из отделений полиции Санкт-Петербурга. Как сообщает издание "Невские новости", в отношении ее завели уголовное дело.

Инцидент произошёл в дежурной части 45-го отдела полиции УМВД по Невскому району. Алёна Кузнецова вступила в конфликт со стражами правопорядка. Сильнее всего досталось оперативной дежурной: Кузнецова кричала на неё матом и всячески унижала её честь и достоинство.

Неподобающее поведение в отделении полиции стало поводом для заведения на Кузнецову уголовного дела. Её привлекли к ответственности за оскорбление представителя власти по статье 319 УК РФ, которая подразумевает исправительные работы и штраф.

Алёна Кузнецова получила известность благодаря "Дому-2", где ещё была Алексеем

Алёна Кузнецова стала известной ещё до смены пола благодаря реалити-шоу "Дом-2". На тот момент Алексей заявился на проект в парике и женском наряде в надежде покорить сердце Николая Должанского. Однако известный шоумен не оценил такого порыва и ответил отказом.

Ситуация в отделении полиции — не первая, когда Алёна Кузнецова попадает в криминальные сводки. В 2018 году она устроила потасовку в ресторане Санкт-Петербурга и пожаловалась на то, что охранник заведения назвал её мужчиной.