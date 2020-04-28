Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать недавнее заявление Регины Тодоренко о домашнем насилии. О ситуации решила высказаться и 27-летняя Маргарита Грачева, которая потеряла кисти рук из-за домашнего насилия.

"Публичный человек должен нести двойную ответственность за свои слова, тем более с миллионной аудиторией! Но больше всего из всей этой ситуации мне не хочется получить ВОЙНУ и кучу негативных комментариев как в сторону Регины, так и пострадавших от домашнего насилия", — прокомментировала Грачева.