Александра Васильева, ведущего передачи "Модный приговор", из-за заболевания коронавирусом заменят Дмитрий Дибров и Валдис Пельш.
Об этом сообщила "Комсомольская правда".
Первые пять передач выйдут с Дмитрием Дибровым, следующие пять — с участием Валдиса Пельша в качестве ведущего.
Напомним, Васильева госпитализировали с пневмонией в начале апреля.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.