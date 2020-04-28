История Оксаны Самойловой и её неверного супруга Джигана не на шутку волнует Сеть уже несколько месяцев. Однако, кажется, в скором времени нам следует ожидать перемирия в звёздной семье.
Вчера, 27 апреля, бизнесвумен и её дочка Майя отметили двойной день рождения. Мать девочки пригласила родственников и устроила дочери роскошный праздник с большим тортом и разнообразными развлечениями. Однако поклонников пары удивило не торжество, а неожиданный гость мероприятия — рэпер Джиган.
Вечером гулящий супруг Самойловой приехал к своей жене и дочери для того, чтобы поздравить их с днём рождения. Помимо этого, рэпер представил свой новый трек "Тайны" и рассказал в нём о любви к семье. Таким образом Джиган решил попросить прощения у жены, которой изменял на протяжении всех десяти лет совместной жизни.
В этой ситуации прекрасно всё, кроме того факта, что рэпер Джиган проходит лечение в реабилитационной клинике, откуда он не имеет возможности выходить даже по таким важным поводам. Фанаты пары всерьёз уверены, что вся история с разводом четы была обыкновенной пиар-кампанией.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.