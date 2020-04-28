Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой и дочери Майи

История Оксаны Самойловой и её неверного супруга Джигана не на шутку волнует Сеть уже несколько месяцев. Однако, кажется, в скором времени нам следует ожидать перемирия в звёздной семье.

Джиган играет роль порядочного семьянина

Вчера, 27 апреля, бизнесвумен и её дочка Майя отметили двойной день рождения. Мать девочки пригласила родственников и устроила дочери роскошный праздник с большим тортом и разнообразными развлечениями. Однако поклонников пары удивило не торжество, а неожиданный гость мероприятия — рэпер Джиган.

Вечером гулящий супруг Самойловой приехал к своей жене и дочери для того, чтобы поздравить их с днём рождения. Помимо этого, рэпер представил свой новый трек "Тайны" и рассказал в нём о любви к семье. Таким образом Джиган решил попросить прощения у жены, которой изменял на протяжении всех десяти лет совместной жизни.

Что не так с неожиданным визитом Джигана?

В этой ситуации прекрасно всё, кроме того факта, что рэпер Джиган проходит лечение в реабилитационной клинике, откуда он не имеет возможности выходить даже по таким важным поводам. Фанаты пары всерьёз уверены, что вся история с разводом четы была обыкновенной пиар-кампанией.