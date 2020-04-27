Анастасия Волочкова стала жертвой пранкеров

Анастасию Волочкову попытались разыграть по телефону. Балерина рассказала о том, что ей поступил звонок с номера Ксении Собчак. Затем звонивший передал трубку человеку, представившемуся продюсером.

Мужчина, который вёл разговор со знаменитой артисткой, предложил ей сыграть роль в новом фильме о балете. Он предупредил звезду о том, что часть сцен будет весьма откровенного характера. Гонорар Волочковой он пообещал весьма внушительный — 1,5 миллиона долларов.

Балерина быстро поняла, что ее разыгрывают

По словам балерины, она мгновенно раскусила звонивших и поняла, что имеет дело не с продюсером, а с обыкновенными пранкерами. Звезда поддерживала разговор исключительно смеха ради — после того, как он зашёл в тупик, Волочкова просто положила трубку.

В интернете уже полно шуток на эту тему. Пользователи социальных сетей уверены, что Волочкова при всей своей любви к подобным сценам приняла бы подобное предложение, будь оно реальным. Не последнюю роль мог сыграть и внушительный гонорар — согласно информации инсайдеров, звезда сейчас испытывает финансовые трудности.