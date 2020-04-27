Пользователи Интернета активно подписывают петицию о лишении актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана. Россиянам не понравилось то, о чём признался артист в передаче "Секрет на миллион".
Он рассказал, что неоднократно применял к своим возлюбленным физическое насилие. Автор петиции Антон Данилов утверждает, что Башаров — абьюзер. Он напомнил, что после одного из таких актов насилия его супруга Екатерина Архарова попала в больницу.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.