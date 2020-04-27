Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новым клипом

Рэпер Джиган на несколько недель полностью пропал из социальных сетей. Однако затем вернулся с новым клипом. Видео посвящено дню рождения его дочери и жены, которая с ним разводится.

Музыкант попал в клинику после бурного празднования рождения сына. Он много пил и в прямом эфире называл дочь "свинотой", а также приказывал ей "принести папе пиво". Через несколько дней стало известно о том, что рэпер попал в элитную лечебницу, а жена потребовала от него развода и уехала вместе с детьми в Россию.