Галкин прокомментировал слухи о брачном договоре с Пугачевой

Максим Галкин прокомментировал слухи, которые недавно появились в прессе, о брачном договоре с Аллой Пугачевой. Некоторые СМИ сообщали, что пара перед свадьбой в 2011 заключила брачный договор, поскольку Пугачева в то время ещё много выступала и зарабатывала большие суммы.

Галкин утверждает, что никакого брачного договора нет и напомнил, что до свадьбы они счастливо прожили вместе около 10 лет, а затем — поженились.