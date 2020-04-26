Башаров рассказал, почему расстался с Навкой после бурного романа

Актер Марат Башаров рассказал, что стало причиной расставания с фигуристкой Татьяной Навкой. По его словам, их отношения начались с любовного треугольника. Тогда Навка состояла в отношениях с тренером Александром Жулиным, а сам Башаров был женат.

Навка бросила Жулина ради него, а актер расстался со своей женой. Вскоре пара обнаружила, что страсть пропала. Это произошло сразу после завершения гастролей. Башаров отмечает, что считает Навку своей настоящей любовью.