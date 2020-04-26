Актер Марат Башаров рассказал, что стало причиной расставания с фигуристкой Татьяной Навкой. По его словам, их отношения начались с любовного треугольника. Тогда Навка состояла в отношениях с тренером Александром Жулиным, а сам Башаров был женат.
Навка бросила Жулина ради него, а актер расстался со своей женой. Вскоре пара обнаружила, что страсть пропала. Это произошло сразу после завершения гастролей. Башаров отмечает, что считает Навку своей настоящей любовью.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.