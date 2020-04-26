Настасья Самбусркая оценила высказывание Регины Тодоренко о домашнем насилии и пояснила, почему так может происходить. Актриса призвала женщин "видеть берега".
"Затравили Тодоренко, за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией", — утверждает актриса.
"И если ты чертова психопатка и не видишь берегов, то вот тебе успокоительное", — пояснила причины домашнего насилия Самбурская.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.