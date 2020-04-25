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Источник Правда.Ру

Психолог рассказала о срыве Лолиты Милявской в самоизоляции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавно Лолита Милявская отстригла себе волосы в прямом эфире. Певица пыталась обрезать все волосы и побриться налысо. Однако ей понравилось получившееся каре. Более того, прекратить резать волосы её умоляли подписчики.

"Московский комсомолец" обратился к психотерапевту Марине Лариной.

"Волосы здесь не при чем человека раздражает однообразие. Вот женщина смотрит на себя в зеркало каждый день и видит одну и ту же картину: она в домашней одежде, без косметики, без прически. В лучшем случае ее облик иногда меняет медицинская маска и то не в лучшую сторону. Женщина терпит-терпит и срывает. А когда идет в разнос, уже готова на самые радикальные меры. А какие они наиболее быстрые и доступные на самоизоляции? Изменить волосы! Вот их и стригут. Лолита, конечно, поступила слишком радикально. Но не следует забывать, что звезды волосы наращивают, есть специальные процедуры, так что ничего особо смертельного не произошло. Это, конечно, срыв, но не самый страшный, который может быть с женщиной на самоизоляции. Куда хуже, например, апатия, когда уже совсем все равно, как ты выглядишь и что с твоими волосами: длинные они или короткие, мытые или нет", — пояснила специалист.

Темы срыв волосы стрижка самоизоляция марина ларина лолита милявская
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