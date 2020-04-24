Дочь Любови Успенской выложила провокационное фото в Сеть

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, удивила подписчиков новым снимком, на котором она предстала с небритыми подмышками.

"Татуировки 🙈 и подмышки не брила для Дам с начесами и пирожками …. ИДИТЕ РАБОТАТЬ!!!", — написала Плаксина (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)

Некоторые поклонники Успенской уже предположили, что у Татьяны обострились проблемы с психикой, поэтому она выкладывает такие фото. Ранее она уже успела "порадовать" поклонников фото с обнаженным бедром.

Проблемы дочери Любови Успенской

Отношения Плаксиной с матерью испортились после того, как она приняла участие в ТВ-программе, где обвинила мать в тирании. Успенская, в свою очередь, утверждает, что у дочерь проблемы с психикой. В частности, по ее словам, Татьяна впала в глубокую депрессию после того, как упала с велосипеда и сломала челюсть. После ссоры с матерью Плаксина уехала в США, где живет ее отец.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что племянник Успенской со скандалом съехал из ее дома.