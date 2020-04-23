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Источник Правда.Ру

Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет

Шоу-бизнес » Зарубежный

"Жизнь в городе-призраке" — так называется новый сингл культовой британской рок-группы Rolling Stones.

Клип, записанный частично в условиях карантина из-за коронавируса — первая композиция, записанная музыкантами за 8 лет.

Об этом сообщил в своем Twitter вокалист группы Мик Джаггер.

"… нам показалось, что эта песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции … ", - рассказал поклонникам Джаггер.

Как отмечает журнал Rolling Stone, сингл был написан Миком Джаггером совместно с Китом Ричардсом более года назад. Впоследствии текст песни был немного изменен в соответствии с текущей ситуацией.

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