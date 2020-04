Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет

"Жизнь в городе-призраке" — так называется новый сингл культовой британской рок-группы Rolling Stones.

Клип, записанный частично в условиях карантина из-за коронавируса — первая композиция, записанная музыкантами за 8 лет.

Об этом сообщил в своем Twitter вокалист группы Мик Джаггер.

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song - Living In A Ghost Town - we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws