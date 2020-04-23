Башаров резко высказался о своей экс-жене в соцсетях

Марат Башаров в очередной раз взбудоражил общественность неоднозначным поступков — в своем Instagram он выложил несколько записей, посвященных своей бывшей жене, Елизавете Шевырковой. В них об обвинил ее в оскорблениях и корысти.

"Остерегайтесь подделок! У нас у мусульман, начинается священный месяц. Это время, когда нужно думать, совершать благие дела, и заботиться о близких. Эта девушка, вчера, осквернив мою душу и ее бывший дом, назвав меня пьяницей, обидела всех мусульман!!! Каждый год, в свящённый месяц, я, как и многие наши братья и сёстры, соблюдаем и чтим… в отличие, от неверных… которые, говорят: ой ураза? Как здорово, я месяц пить не буду!!! И все!!! Короче, остерегайтесь этого человека!, она ещё с мамой…", — так подписал (орфография и пунктуация автора — Прим. Ред.) актер фото своей экс-супруги.

В следующем посте он выложил совместный снимок и назвал бывшую жену "оно". Также Башаров заявил, что экс-супруга просит у него деньги.

В других трех постах он опубликовал видео, в подписи к одному из которых заявил, что Шевыркова била его при ребенке и оскорбляла, после чего увезла в квартиру, которую он, якобы, оформил на свою бывшую жену.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, Башаров признался в избиении своих жен.