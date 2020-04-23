Агата Муцениеце вернулась в дом к Павлу Прилучному

Агата Муцениеце, судя по всему, вернулась в загородный дом к своему пока еще супругу Павлу Прилучному. Поклонники пришли к такому выводу после того, как актриса начала выкладывать "сторис" в своем Instagram. По обстановке и интерьеру они догадались, что Агата находится в доме с Прилучным.

Напомним, что актеры сообщили о намерении развестись в феврале. Но, судя по всему, решить этот вопрос быстро не получилось, и они остались вместе с детьми на самоизоляции. Через некоторое время Муцениеце в соцсетях заявила, что Павел бьет ее и слишком много пьет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии. Он заявил, что "вопрос закрыт давно".