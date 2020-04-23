Поэтесса Алла Гольцева, известная как автор песен группы "Ласковый май”, ушла из жизни в возрасте 74 лет, сообщил в своем Instagram продюсер группы Андрей Разин.

«Ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группа "Ласковый май". Но больше всего она написала стихов к песням группы "Ласковый май"», — рассказал Разин.