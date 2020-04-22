Ургант пошутил над “самыми пострадавшими” от коронавируса

Телеведущий Иван Ургант в эфире "Первого канала” произнес несколько шуток, которые задели тему коронавируса.

Больше всего пандемия сказалась на матерях, которым ежедневно приходится следить за дистанционным обучением детей, заявил Ургант.

"Прежде всего, коронавирус ударил по матерям, которые круглые сутки дома с детьми и вынуждены контролировать их обучение. Сейчас они с теплотой вспоминают те времена, когда их просили скинуться на шторы, ремонт в классе", — пошутил он в эфире "Вечернего Урганта".

В эфире включили несколько аудиосообщений разгневанных родителей, которые жаловались на то, что им пол дня приходится учить с ребенком уроки.

Ургант добавил, что во время коронавируса школьникам больше не нужно учиться, в это время можно работать.