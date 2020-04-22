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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Регина Тодоренко пожаловалась на отсутствие маникюра и педикюра

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Регина Тодоренко, как и многие, из-за режима самоизоляции не может обратиться к мастерам по уходу за руками и ногами. Телеведущая призналась, что у нее не получается самостоятельно решить "проблему", что ее сильно расстраивает.

"Человек, которого мне особенно не хватает сейчас, — это мой мастер маникюра& Любые попытки самостоятельно сделать маникюр или педикюр заканчиваются печально. Мои ноги превратились во что-то адски страшное — в такое, что нельзя показывать мужу, а уж тем более в Instagram. Да, педикюр я делаю такой, что и врагу не пожелаешь: сначала отрезаю себе по полпальца, потом на эти раны наношу антисептик, и после этого мои ноги становятся красно-зеленого цвета: от зеленки и "Фукорцина". Все мои две ноги", — заявила телеведущая в интервью Grazia.

Она также отметила, что пытается оставаться в условиях карантина в форме, пьет много воды и занимается спортом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что актриса Анна Хилькевич призналась своим подписчикам в Instagram, что смогла самостоятельно сделать эпиляцию в области бикини. Раньше все необходимые процедуры она делала у специалистов, но из-за режима самоизоляции теперь не может к ним попасть.

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