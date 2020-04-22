Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи о ее выписке

Директор больной онкологией Анастасии Заворотнюк Марина Потапова отреагировала на появляющиеся в интернете слухи о выписке актрисы. Так, в Сети недавно появился соответствующий документ, из которого пользователи сделали такой вывод, передает "Московский комсомолец".

Опубликованный документ Потапова назвала фейком: в нем указана дата выписки, написан диагноз "глиобластома", однако подпись лечащего врача, номер и гербовая печать отсутствуют. При этом директор не уточнила, где именно сейчас находится Заворотнюк и как она себя чувствует.