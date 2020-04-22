Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото

Анастасия Волочкова выложила в своем Instgaram фото, на котором она позирует совсем юной. Тогда у балерины не было еще яркого мейка и высветленных волос. Чтобы поклонники узнали ее, 44-летней Волочковой даже пришлось подписать снимок.

"Это я…", — мечтательно отметила балерина и сопроводила подпись набором всевозможных хештегов, среди которых особенно странно смотрятся #спорт, #весна и #цветы.

Фото набрало почти рекордные для аккаунта Анастасии более 9 тыс. лайков — ее нынешние снимки из жизни получают обычно куда меньше. Комментарии звезда предусмотрительно отключила.

Взлеты и падения Анастасии Волочковой

Будущая звезда эпатажа училась в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, после чего была зачислена в труппу Мариинского театра. Затем была приглашена в Большой. Спустя несколько лет стала одним из главных персонажей светской хроники, во многом из-за романа с женатым миллиардером Сулейманом Керимовым. В 2002 году была объявлена лауреатом приза "Бенуа танца", что вызвало возмущение публики. После скандала с увольнением из театра сосредоточилась на сольных проектах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Волочкова ответила на обвинения в пьянстве.