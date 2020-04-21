Муж Лолиты назвал причину расставания с певицей

Супруг певицы Лолиты Дмитрий Иванов рассказал в одной из телепрограмм о причинах развода. По его словам, в отношениях ему не хватало интима. Артистка в силу возраста уже не так интересуется сексом, заявил он.

"Мне как молодому мужику этого не хватало", — заявил Дмитрий.

Иванов уверяет, что пытался не раз обсудить важную для него тему. Но когда понял, что все тщетно, предложил развестись.

"Решение о разводе принял я. Лола не может признать, что впервые от нее ушел мужчина", — заявил он.

Иванов также отмечает, что уже давно бы оформил развод, но из-за сложившейся ситуацией с самоизоляцией это невозможно. Кроме того, он обвиняет адвоката Лолиты в том, что он затягивает процесс. Согласно условиям брачного контракта, Дмитрий не может претендовать ни на какое имущество певицы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Лолита Милявская выложила в своем Instagram видео из гримерки передачи "Вечерний Ургант". Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы. Многие подписчики заметили, что Лолита похудела. Внешний вид артистки оценили и коллеги по цеху.