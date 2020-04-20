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Источник Правда.Ру

Наргиз и ее возлюбленного обвинили в обмане организаторов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Организатор концертов Наргиз Закировой Игорь Малюков обрушился с критикой на певицу. По его словам, артистка намеренно оклеветала его. Ранее певица заявляла, что ее гастрольный тур отменился по вине организаторов.

Малюков рассказал, что работал с певицей еще в прошлом году и организовывал ее концерт в Воронеже, который должен был состояться вскоре после того, как певица ушла от продюсера Максима Фадеева и потеряла права на свои песни. В итоге ей пришлось составлять новую программу.

"Но я же не знал, что эти новые песни будут нецензурными. Спрашивал их, надо ли указывать на афишах ограничение по возрасту "18+". "Нет, у нас с этим все нормально", — уверяли они. А Наргиз выходила на сцену с алкоголем, пила перед зрителями и ругалась матом. Из-за этого у меня в каждом городе возникали проблемы", — заявил Малюков ЭГ.

По его оценкам, из-за провальных гастролей он потерял на каждом концерте минимум 300 тыс. рублей. Кроме того, Наргиз вместе с неким Антоном Ловягиным, которого Малюков называет ее любовником, в одной из гостиниц заказали алкоголь на 30 тыс. рублей и не оплатили счет.

"За один день Наргиз с Ловягиным выгребли из мини-бара весь алкоголь, какой там только был — и водку, и коньяк, и текилу. Заказывали виски Jameson по 7 тысяч рублей. А счет за бухло на 30 тысяч не оплатили и повесили на меня. По райдеру я должен был поставить ей один литр виски в гримерке. Я его поставил. А если им захотелось побухать вечерком в отеле, я-то здесь при чем?", — заявил Малюков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший продюсер Наргиз Максим Фадеев намерен взыскать миллионы с Глюкозы и ее мужа.

Темы максим фадеев наргиз закрова
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Наргиз и ее возлюбленного обвинили в обмане организаторов
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